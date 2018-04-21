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Симоне Индзаги: «Интер», «Рома» и «Лацио» находятся на одном уровне"
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Симоне Индзаги: «Интер», «Рома» и «Лацио» находятся на одном уровне" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги отметил, что «Интер», «Лацио» и «Рома», ведущие борьбу за места в Лиге чемпионов на следующий сезон, имеют равные шансы. По словам Индзаги, в чемпионате Италии у его команды осталось пять финалов.
— На данный момент «Интер», «Рома» и «Лацио» находятся на одном уровне. У всех клубов хорошие результаты, и у нас впереди осталось пять финалов, — цитирует Football Italia Индзаги. — В начале сезона было невозможно представить, что мы будем претендовать на место в Лиге чемпионов, но если ты остаешься в игре после 33-х туров, это не может быть случайностью. Остался последний рывок, после чего мы увидим, кто будет впереди.
После 33-х туров серии А «Лацио» и «Рома» делят третье-четвертое места с 64 очками. «Интер» занимает пятую строчку, отставая на один балл.
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