Конте — об успехах Моуринью в «Челси»: «Это было много лет назад, в настоящем трудно добиться такого результата»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте оценил свои успехи во главе клуба. На данный момент Конте выиграл 65 из 100 матчей с «Челси». Из всех тренеров в истории «синих» только Жозе Моуринью побеждал чаще на момент 100-го матча.

"Я могу и лучше, я так настроен. Мы говорим о великом тренере, но не стоит забывать, что первые 100 матчей Моуринью с «Челси» были много лет назад. В настоящем трудно добиться такого результата. Я очень доволен, и конечно, мы можем улучшить результат.

В истории клуба бывают различные периоды, я выигрывал титул с «Ювентусом» после того, как в предыдущем сезоне и в сезоне до этого мы стали седьмыми. Когда побеждаешь так, то это вдвойне важное достижение.

В прошлом сезоне мы стали чемпионами, а до этого команда оказалась на 10-м месте. Вот такое чемпионство дорогого стоит, это серьезное достижение, потому что это непросто, это никак не связано с тем, что это «Челси», который в прошлом выигрывал много трофеев. Надо ориентироваться на ситуацию и на то, как проходит сезон", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Жозе Моуринью работал в «Челси» с 2004 по 2007 год (184 матча), а также с 2013 по 2015 год (136 матчей).