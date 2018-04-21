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В Бугуруслане Оренбургской области прошла военно-патриотическая игра «Зарница» среди юнармейцев
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В Бугуруслане Оренбургской области прошла военно-патриотическая игра «Зарница» среди юнармейцев 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ребята соревновались в интеллектуальной викторине по истории России, неполной разборке и сборке автомата АК-74, преодолении полосы препятствий, подтягивании на перекладине, беге на 60 м и других состязаниях.
В городе Бугуруслане Оренбургской области прошла военно-патриотическая игра «Зарница».
В мероприятии приняли участие команды из Бугурусланского, Северного Пилюгинского, Коровинского и Михайловского районов. Открыл соревнования военный комиссар региона Александр Нарушев.
Юнармейцы соревновались в различных этапах игры — «Интеллектуальная викторина по истории России», «Строевой смотр», «Визитная карточка», «Неполная разборка и сборка автомата АК-74», «Полоса препятствий», «Подтягивание на перекладине» и «Бег на 60 м».
Первое место завоевали юнармейцы из Пилюгинского района, второе и третье места заняли команды Коровинского и Михайловского районов соответственно.
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