В Бугуруслане Оренбургской области прошла военно-патриотическая игра «Зарница» среди юнармейцев

Ребята соревновались в интеллектуальной викторине по истории России, неполной разборке и сборке автомата АК-74, преодолении полосы препятствий, подтягивании на перекладине, беге на 60 м и других состязаниях.

В городе Бугуруслане Оренбургской области прошла военно-патриотическая игра «Зарница».

В мероприятии приняли участие команды из Бугурусланского, Северного Пилюгинского, Коровинского и Михайловского районов. Открыл соревнования военный комиссар региона Александр Нарушев.

Юнармейцы соревновались в различных этапах игры — «Интеллектуальная викторина по истории России», «Строевой смотр», «Визитная карточка», «Неполная разборка и сборка автомата АК-74», «Полоса препятствий», «Подтягивание на перекладине» и «Бег на 60 м».

Первое место завоевали юнармейцы из Пилюгинского района, второе и третье места заняли команды Коровинского и Михайловского районов соответственно.