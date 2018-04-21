Сотрудник российской военной базы в Таджикистане провел читательскую конференцию в РТСУ

Темой обсуждения стала книга, которую написал историк Гафур Шерматов — «Кавалерийские дивизии, сформированные в Таджикистане в боях против вермахта».

Сотрудник газеты российской военной базы в Таджикистане, историк Гафур Шерматов провел в Российско-Таджикском славянском университете (РТСУ) читательскую конференцию, посвященную памяти таджикистанцам, сражавшимся в годы Великой Отечественной Войны.

Темой обсуждения стала книга, которую написал Гафур Шерматов — «Кавалерийские дивизии, сформированные в Таджикистане в боях против вермахта». В издании излагается история боевого пути кавалерийских дивизий, которые принимали участие во многих крупных боевых операциях и сражениях. Книга основана на достоверных исторических фактах и свидетельствах очевидцев.

Студенты ознакомились с содержанием книги и задали ее автору много вопросов. Также они обсудили идею совместного субботника на Аллее славы в преддверии 9 мая совместно с группой «Память 201», которую возглавляет Гафур Шерматов.