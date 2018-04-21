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Сотрудник российской военной базы в Таджикистане провел читательскую конференцию в РТСУ
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Сотрудник российской военной базы в Таджикистане провел читательскую конференцию в РТСУ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Темой обсуждения стала книга, которую написал историк Гафур Шерматов — «Кавалерийские дивизии, сформированные в Таджикистане в боях против вермахта».
Сотрудник газеты российской военной базы в Таджикистане, историк Гафур Шерматов провел в Российско-Таджикском славянском университете (РТСУ) читательскую конференцию, посвященную памяти таджикистанцам, сражавшимся в годы Великой Отечественной Войны.
Темой обсуждения стала книга, которую написал Гафур Шерматов — «Кавалерийские дивизии, сформированные в Таджикистане в боях против вермахта». В издании излагается история боевого пути кавалерийских дивизий, которые принимали участие во многих крупных боевых операциях и сражениях. Книга основана на достоверных исторических фактах и свидетельствах очевидцев.
Студенты ознакомились с содержанием книги и задали ее автору много вопросов. Также они обсудили идею совместного субботника на Аллее славы в преддверии 9 мая совместно с группой «Память 201», которую возглавляет Гафур Шерматов.
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