«Бавария» крупно переиграла «Ганновер-96», «Хоффенхайм» разгромил «РБ Лейпциг»

«Бавария» победила «Ганновер-96» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Ганновере на стадионе «HDI-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В других поединках 31-го тура «Хоффенхайм» на выезде разгромил «РБ Лейпциг» (5:2), «Гамбург» дома одолел «Фрайбург» (1:0), «Айнтрахт» на своём поле уступил «Герте» (0:3), а «Вердер» в гостях проиграл «Штутгарту» (0:2).

Турнирную таблицу чемпионата «Германии» можно посмотреть на «Чемпионате».