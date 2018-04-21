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«Бавария» крупно переиграла «Ганновер-96», «Хоффенхайм» разгромил «РБ Лейпциг»
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«Бавария» крупно переиграла «Ганновер-96», «Хоффенхайм» разгромил «РБ Лейпциг» 

Чемпионат.com 1 час назад
«Бавария» победила «Ганновер-96» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Ганновере на стадионе «HDI-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Авторами голов стали форварды мюнхенского клуба Томас Мюллер и Роберт Левандовски, а также полузащитник Себастьян Руди.
В других поединках 31-го тура «Хоффенхайм» на выезде разгромил «РБ Лейпциг» (5:2), «Гамбург» дома одолел «Фрайбург» (1:0), «Айнтрахт» на своём поле уступил «Герте» (0:3), а «Вердер» в гостях проиграл «Штутгарту» (0:2).
Турнирную таблицу чемпионата «Германии» можно посмотреть на «Чемпионате».
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