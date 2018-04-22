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Футболисты из команды «Сибирь» проиграли команде «Тюмень» в матче ФНЛ
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Футболисты из команды «Сибирь» проиграли команде «Тюмень» в матче ФНЛ 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирские футболисты всухую проиграли спортсменам из Тюмени. Об этом сообщается в пресс-службе ФК «Сибирь».
Тренер остался недовольным игрой своей команды. Матч состоялся в минувшую субботу, 21 апреля на стадионе «Заря». Новосибирцы уступили соперникам со счетам 0:2.
Когда игра закончилась, тренер новосибирской команды оказался недоволен игрой и добавил, что предупреждал команду о том, что команда противников сильно мотивирована. По его мнению, спортсмены из «Сибири» только после второго гола начали игру, но было уже слишком поздно.
Следующая встреча «Сибири» пройдет в субботу, 28 апреля, в городе Курске, где наши спортсмены сразятся с командой «Авангард».
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