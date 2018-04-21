«Рубин» и «Ростов» обменялись голами — 1:1

«Рубин» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 27-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 1:1.

«Рубин» (35 очков) занимает седьмое место в таблице, «Ростов» (31) — 11-е.