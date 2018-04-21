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«Рубин» и «Ростов» обменялись голами — 1:1
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«Рубин» и «Ростов» обменялись голами — 1:1 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Рубин» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 27-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 1:1.
В конце первого тайма Ивелин Попов с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Эльдор Шомуродов головой выбил мяч за пределы штрафной площади, но оттуда в касание пробил Кристиан Нобоа, и мяч в итоге полетел в девятку. На 67-й минуте Алексей Ионов с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Сергей Паршивлюк удачно набежал на мяч и отправил его в сетку.
«Рубин» (35 очков) занимает седьмое место в таблице, «Ростов» (31) — 11-е.
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