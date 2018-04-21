РФПЛ. 27-й тур. «Рубин» не обыграл «Ростов», «Анжи» уступил «Уралу»

В субботу, 21 апреля, состоятся два матча 27-го тура чемпионата России. «Рубин» на следующий день после 60-летия со дня основания клуба дома примет «Ростов». В другой встрече «Анжи» на своем поле встретится с «Уралом».

"Рубин" (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (1:0) Голы: Нобоа, 40 (1:0). Паршивлюк, 67 (1:1). «Рубин» (Казань): Джанаев, Кузьмин, Гранат, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов, Могилевец (Коновалов, 83), Подберезкин (Шекари, 74), Нобоа, Попов, Жемалетдинов (Гекдениз, 63). «Ростов» (Ростов-на-Дону): Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Байрамян (Скопинцев, 74), Гацкан, Сапета (Гулиев, 46), Юсупов (Зуев, 61), Ионов, Шомуродов. Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Данченко, Колосков (оба — Уфа). 21 апреля. Казань. Стадион «Центральный».

Рубин — Ростов

"Анжи" (Махачкала) — "Урал" (Екатеринбург) — 0:1 (0:0) Гол: Бикфалви, 83. «Анжи» (Махачкала): Лория (Будаков, 64), Мусалов (Прудников, 63), Брызгалов (Калмыков, 81), Самарджич, Полуяхтов, Данченко, Тетрашвили, Антон, Лескано, Хубулов, Маркелов. «Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Динга, Меркулов, Евсеев (Глушков, 90), Бумаль, Емельянов, Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин (Фидлер, 86). Предупреждения: Самарджич, 11. Ароян, 29. Эль-Кабир, 37. Емельянов, 39. Маркелов, 57. Калмыков, 90. Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва), Усачев (Ростов-на-Дону). 21 апреля. Каспийск. Стадион «Анжи Арена».

Анжи — Урал

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