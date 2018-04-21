«Рубин» — «Ростов». Карпин отобрал очки у Бердыева

«Рубин» и «Ростов» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата России — 1:1. Счет открыл хавбек казанцев Кристиан Нобоа , во втором тайме ответный мяч провел Сергей Паршивлюк

"Рубин" упустил шанс временно подняться на шестую строчку и остался восьмым. «Ростов» поднялся на 11-е место, обойдя «Динамо».

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Голы: Нобоа, 40 — угловой (1:0). Паршивлюк, 67 (1:1).

"Рубин": Джанаев, Кузьмин, Гранат, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов, Могилевец (Коновалов, 83), Подберезкин (Шекари, 74), Нобоа, Попов, Жемалетдинов (Гекдениз, 63).

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Байрамян (Скопинцев, 74), Гацкан, Сапета (Гулиев, 46), Юсупов (Зуев, 61), Ионов, Шомуродов.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Данченко, Колосков (все Уфа).

Казань. Стадион «Центральный».

Рубин — Ростов

Турнирная таблица чемпионата России по футболу