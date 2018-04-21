«Рубин» и «Ростов» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата России — 1:1. Счет открыл хавбек казанцев Кристиан Нобоа, во втором тайме ответный мяч провел Сергей Паршивлюк.
"Рубин" упустил шанс временно подняться на шестую строчку и остался восьмым. «Ростов» поднялся на 11-е место, обойдя «Динамо».
Чемпионат России
Премьер-лига
27-й тур "Рубин" (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (1:0)
Голы: Нобоа, 40 — угловой (1:0). Паршивлюк, 67 (1:1).
"Рубин": Джанаев, Кузьмин, Гранат, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов, Могилевец (Коновалов, 83), Подберезкин (Шекари, 74), Нобоа, Попов, Жемалетдинов (Гекдениз, 63).
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Байрамян (Скопинцев, 74), Гацкан, Сапета (Гулиев, 46), Юсупов (Зуев, 61), Ионов, Шомуродов.
Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Данченко, Колосков (все Уфа).
Казань. Стадион «Центральный».
Рубин — Ростов
Турнирная таблица чемпионата России по футболу