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Саратовский «Сокол» сыграл дома вничью с липецким «Металлургом»
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Саратовский «Сокол» сыграл дома вничью с липецким «Металлургом» 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Футбольный клуб «Сокол» сегодня, 21 апреля, провел матч с липецким «Металлургом». Финальный счет на табло составил 2:2. Напомним, что встреча 20-го тура ПФЛ прошла дома, на саратовском стадионе «Локомотив».
Саратовцы начали атаковать с самого начала, и на 11-й минуте стали лидировать. Гол забил нападающий Александр Перченок. Он перекинул снаряд через ринувшегося на него вратаря.
Соперники отыгрались за 9 минут до конца основного времени первого тайма. Они свели счет к 1:1.
И только к 75-й минуте встречи волжане опять вырвались вперед стараниями капитана Евгения Дудикова. Однако на 85-й минуте липецкие игроки опять сравняли счет. Который, несмотря на очень напряженные последние минуты, остался неизменным. Отметим, что пока «бело-синие» не смогли порадовать своих болельщиков хотя бы одной победой.
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