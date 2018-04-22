«Манчестер Сити» принимает на «Этихаде» «Суонси»

«Манчестер Сити» — «Суонси»

Стадион: «Этихад»

Матч против «Суонси» должен был стать чемпионским для «Манчестер Сити», однако соседи из «МЮ» подарили «горожанам» золотые медали на неделю раньше, проиграв последней команде страны «Вест Бромвичу». Игроки «Сити» стали чемпионами находясь дома, теперь же им предстоит провести первую игру в новом статусе.

"Манчестер Сити" провел прекрасный сезон, команда Гвардиолы не оставила шансов своим соперникам, еще до Нового года мало кто сомневался, что именно «горожане» возьмут золото. В итоге «Сити» проиграл только две игры и лишь однажды не сумел забить. Единственное, что омрачило этот сезон для поклонников команды — это вылет из Лиги чемпионов на стадии ¼ финала. Гвардиола уже семь лет не может вы играть самый престижный клубный трофей Европы, он ушел из «Барселоны» в «Баварию», которую поднял на новый уровень Хайнкес, однако с немецкой командой он достичь успехов не сумел. Победы в Бундеслиге в расчет брать не стоит, так как в немецком чемпионате нет достойных соперников, а вот ЛЧ «Бавария» за три года с Гвардиолой так и не выиграла. Можно даже сказать, что мюнхенцы утратили свой немецкий стиль.

В «Манчестер Сити» Гвардиола пришел за новым вызовом, в Англии сложнее выиграть чемпионат, испанцу потребовался год, чтобы притереться. Сейчас «Сити» представляет собой очень грозную силу, которая способна на победу во всех турнирах, в следующем сезоне наверняка будет сделана на еврокубки, сейчас же «горожанам» необходимо порадовать своих болельщиков победами в оставшихся турах АПЛ.

"Суонси" стоит на грани вылета. У команды два сложных матча впереди, помимо игры с «Сити», предстоит встреча с «Челси». Однако все решится в последних двух турах, когда «лебеди» будут играть с прямыми конкурентами «Саутгемптоном» и «Сток Сити», поэтому им важнее подойти в оптимальных кондициях к концовке сезона, чем надрываться в игре с чемпионом, чтобы потом не хватило сил на аутсайдеров.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 34 игры: 23 победы у «Манчестер Сити», 7 у «Суонси», 4 ничьи.

Матч первого круга завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 4:0.

"Манчестер Сити" не проигрывает «Суонси» шесть лет.

Ориентировочные составы:

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Делф, Де Брюйне, Силва, Гюндоган, Стерлинг, Сане, Жезус.

"Суонси": Фабиански, Фьютон, Фернандес, Моусон, Олссон, Нарсинг, Кинг, Ки Сун Енг, Кэролл, Абрахам, Айю.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Суонси»:

Этот матч «Манчестер Сити» обязан выигрывать, команда стала чемпионом, болельщики придут поддержать её уже в новом статусе, поэтому хозяева должны приложить все силы, чтобы они не были разочарованы. В этой встрече не примет участие дисквалифицированный Фернандиньо, а также травмированный Агуэро. У «Суонси» не сыграют Фер и Бони.

Букмекеры предлагают на победу «Манчестер Сити» коэффициент 1.15, на ничью — 9.50, на «Суонси» — 19.00.