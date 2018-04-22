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«Манчестер Сити» разгромил «Суонси» в первом матче в чемпионском статусе
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«Манчестер Сити» разгромил «Суонси» в первом матче в чемпионском статусе 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
В матче 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома обыграл «Суонси» — 5:0. На 64-й минуте Габриэл Жезус не смог реализовать пенальти. Напомним, что «горожане» досрочно выиграли премьер-лигу-2017/18.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
35-й тур  "Манчестер Сити" — «Суонси» — 5:0 (2:0)
Голы: Сильва, 12 (1:0). Стерлинг, 16 (2:0). Де Брейне, 54 (3:0). Бернарду Силва, 64 (4:0). Габриэл Жезус, 88 (5:0).
Нереализованный пенальти: Габриэл Жезус, 64 (вратарь).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Данилу, Ляпорт, Сильва, Гюндоган, Делф (Менди, 75), Де Брейне (Туре, 65), Стерлинг (Фоден, 71), Бернарду Силва, Габриэл Жезус.
"Суонси": Фабяньски, Ольссон (Абрахам, 75), Нотон, Фернандес (Бартли, 67), ван дер Хорн, Моусон, Кинг, Ки Сон Ен (Клукас, 65), Кэрролл, А. Айю, Дж. Айю.
Предупреждение: Ольссон, 40.
Судья: Поусон (Англия).
22 апреля. Манчестер. Стадион «Этихад».
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