Прогноз на матч Манчестер Сити — Суонси: как выступит команда Гвардиолы в статусе чемпиона

В рамках тридцать пятого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Суонси». Команда Хосепа Гвардиолы уже не решает турнирных задач, обеспечив себе титул Премьер-лиги, в то время как «Суонси» рассчитывает набрать очки, чтобы отдалиться от зоны вылета. "Евро-Футбол.ру" анонсирует грядущее противостояние на «Этихад Стэдиум».

Манчестер Сити

После победы над «Тоттенхэмом» футболисты «Манчестер Сити» были твёрдо намерены оформить титул Премьер-лиги в матче с «Суонси». Но на следующий день случилось то, чего не ожидал никто — "Манчестер Юнайтед" дома проиграл «Вест Бромвичу». Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы стала недосягаема на вершине таблицы чемпионата Англии. Сложно представить, откуда «горожане» будут черпать мотивацию на финише сезона. Им осталось провести только четыре поединка Премьер-лиги уже в статусе чемпионов.

Бенжамен Менди и Джон Стоунс под вопросом у «Манчестер Сити». Точно не сыграют дисквалифицированный Фернандиньо и травмированный Серхио Агуэро.

Суонси

"Суонси" нынче находится в неплохой форме. В одиннадцати последних матчах Премьер-лиги команда Карлуша Карвальяла добилась четырёх побед при пяти ничьих и только двух поражениях. Тем не менее, положение валлийцев на текущий момент не самое радужное. «Лебеди» располагаются аккурат перед зоной вылета, имея не очень большой отрыв в размере четырёх очков. Конечно, «Суонси» рассчитывает продолжать набирать очки, чтобы избежать вылета в Чемпионшип.

Где смотреть матч

Игру на «Этихад Стэдиум», которая стартует в 18:30 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Статистика личных встреч

"Манчестер Сити" — «Суонси»: +10=2-1. Разница мячей: 29-10.

Первый круг: 4:0.

В Премьер-лиге «Манчестер Сити» проиграл «Суонси» только раз — в марте 2012-го года. В остальных двенадцати матчах было зафиксировано десять побед «горожан» при двух ничьих.

Интересные факты

— «Манчестер Сити» выиграл все 6 домашних матчей Премьер-лиги против «Суонси».

— «Суонси» пропускал от «Манчестер Сити» в 9 последних играх Премьер-лиги, пропустив в них 24 гола.

Габриэль Жезус принял участие в 22 голах в 23 матчах за «Манчестер Сити», когда он проходил в стартовый состав (16 голов, 6 ассистов).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Манчестер Сити" наверняка захочет показать себя в лучшем свете перед своими болельщиками в первом матче в статусе чемпионов Англии. «Суонси» нужны очки, но здесь мы ожидаем крупную победу команды Хосепа Гвардиолы. Наша ставка: «Манчестер Сити» с форой (-2)" с коэффициентом 1.62.