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«Бавария» разгромила «Ганновер-96» в матче Бундеслиги
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«Бавария» разгромила «Ганновер-96» в матче Бундеслиги 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Reuters
Мюнхенская «Бавария» на выезде одержала разгромную победу над «Ганновером-96» в матче 31-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей авторами голов стали Томас Мюллер и Роберт Левандовски, а также Себастьян Руди.
"Бавария" 7 апреля досрочно завоевала титул чемпиона Германии. «Ганновер» с 36 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.
Германия. Бундеслига. 31-й тур "Ганновер-96" (Ганновер) — «Бавария» (Мюнхен) — 0:3 Голы: 0:1 — Мюллер — 57, 0:2 — Левандовски — 73, 0:3 — Руди — 89
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