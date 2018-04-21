«Бавария» разгромила «Ганновер-96» в матче Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» на выезде одержала разгромную победу над «Ганновером-96» в матче 31-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт"

"Бавария" 7 апреля досрочно завоевала титул чемпиона Германии. «Ганновер» с 36 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.

Германия. Бундеслига. 31-й тур "Ганновер-96" (Ганновер) — «Бавария» (Мюнхен) — 0:3 Голы: 0:1 — Мюллер — 57, 0:2 — Левандовски — 73, 0:3 — Руди — 89