Ник Бонино: Нам нужно продумать, как играть против Хэммонда

— Хэммонд — прекрасный вратарь, показавший отличную статистику. В этом нет никаких сомнений. Он почти не совершает ошибок, не оставляет тебе шансы. Нам нужно продумать, как играть против такого голкипера. Годятся даже мусорные голы в его ворота, — передает слова Бонино официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Хэммонд, отразивший 44 броска, был признан лучшим игроком дня.

Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Предаторз». Следующий матч состоится в Денвере в воскресенье в 02:00 по московскому времени.