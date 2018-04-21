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Ник Бонино: Нам нужно продумать, как играть против Хэммонда
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Ник Бонино: Нам нужно продумать, как играть против Хэммонда 

Советский спорт 24 минуты назад
— Хэммонд — прекрасный вратарь, показавший отличную статистику. В этом нет никаких сомнений. Он почти не совершает ошибок, не оставляет тебе шансы. Нам нужно продумать, как играть против такого голкипера. Годятся даже мусорные голы в его ворота, — передает слова Бонино официальный сайт НХЛ.
Отметим, что Хэммонд, отразивший 44 броска, был признан лучшим игроком дня.
Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Предаторз». Следующий матч состоится в Денвере в воскресенье в 02:00 по московскому времени.
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