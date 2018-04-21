Левандовски — первый легионер, забивший 105 голов за один клуб в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил гол в гостевом матче 31-го тура с «Гонновером-96» (3:0), довёл их общее количество за мюнхенский клуб в немецкой Бундеслиге до 105. Таким образом, 29-летний поляк установил новый рекорд немецкого первенства по голам в составе одного клуба среди легионеров. Ранее это достижение принадлежало перуанцу Клаудио Писарро , который забил 104 мяча за «Вердер» из Бремена. Отметим, что Писарро также выступал за «Баварию», в составе которой забил 87 голов в Бундеслиге.