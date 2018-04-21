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Валерий Карпин: «Скованность после пропущенного гола пропала. После того, как забили, снова появилась»
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Валерий Карпин: «Скованность после пропущенного гола пропала. После того, как забили, снова появилась» 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей в матче 27-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:1) отметил, что на его команду давит ответственность за результат и необходимость набирать очки.
— В раздевалке разобрали ошибки в обороне, — сказал Карпин в эфире канала «Наш футбол». — Слишком низко опускались наши нападающие. Гол, который пропустили, нам помог. Та скованность, что была, во втором тайме пропала. После того, как забили, опять появилась. Результат давит.
— Насколько «Ростов» близок к рисунку игры, который вы хотели бы видеть?
— Очень далек еще.
— Проблески бывают?
— Бывают, но хотелось бы почаще.
Рубин — Ростов
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