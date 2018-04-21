«Бавария» крупно обыграла «Ганновер» в матче Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» на выезде крупно победила «Ганновер-96» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

«Бавария» досрочно завоевала титул чемпиона Германии в нынешнем сезоне. В активе мюнхенцев теперь 78 очков. «Ганновер-96» с 36 баллами располагается на 13-й строчке.