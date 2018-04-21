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«Бавария» крупно обыграла «Ганновер» в матче Бундеслиги
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«Бавария» крупно обыграла «Ганновер» в матче Бундеслиги 

RT на русском 49 минут назад
Мюнхенская «Бавария» на выезде крупно победила «Ганновер-96» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.
Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
У «Баварии» отличились Томас Мюллер (57-я минута), Роберт Левандовски (73-я минута) и Себастьян Руди (89-я минута).
«Бавария» досрочно завоевала титул чемпиона Германии в нынешнем сезоне. В активе мюнхенцев теперь 78 очков. «Ганновер-96» с 36 баллами располагается на 13-й строчке.
Ранее председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.
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