Дмитрий Гунько: Судейство в матче с «Волгарем» было отвратительным

«Волгарь» одержал волевую победу над «Спартаком-2»

«Сложно давать комментарии после такого поражения. Игра складывалась для нас довольно неплохо, мы повели в счете. Но, к сожалению, в этом матче отчетливо проявились наши слабости. Прежде всего мы не справились с соперниками при стандартных положениях. При этом некоторые из этих стандартов арбитры просто придумали.

Судейство, на мой взгляд, было отвратительным. И нам почему-то постоянно приходится с этим сталкиваться. Остается надеяться, что те люди, которые должны оценивать работу арбитров, разберутся, в чем дело», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Гунько

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась победой южан со счетом 3:2. При этом два гола из трех гости забили с пенальти.