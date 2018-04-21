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Дмитрий Гунько: Судейство в матче с «Волгарем» было отвратительным
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Дмитрий Гунько: Судейство в матче с «Волгарем» было отвратительным 

Советский спорт 9 минут назад
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«Сложно давать комментарии после такого поражения. Игра складывалась для нас довольно неплохо, мы повели в счете. Но, к сожалению, в этом матче отчетливо проявились наши слабости. Прежде всего мы не справились с соперниками при стандартных положениях. При этом некоторые из этих стандартов арбитры просто придумали.
Судейство, на мой взгляд, было отвратительным. И нам почему-то постоянно приходится с этим сталкиваться. Остается надеяться, что те люди, которые должны оценивать работу арбитров, разберутся, в чем дело», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Гунько.
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась победой южан со счетом 3:2. При этом два гола из трех гости забили с пенальти.
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