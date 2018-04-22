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Унаи Эмери: Венгер способен тренировать все лучшие клубы мира, включая «ПСЖ»
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Унаи Эмери: Венгер способен тренировать все лучшие клубы мира, включая «ПСЖ» 

Советский спорт 1 час назад
— Каждый год у нас проходит встреча в Ньоне с 12 европейскими тренерами, во время которой можно узнать новую информацию. Когда мы находимся там, все ходят услышать Венгера, потому что он обладает большими футбольными знаниями. Он принес много позитивных вещей в команды, которые тренировал, включая «Арсенал». Арсен был в этом клубе долгое время.
Он хорошо отзывался обо мне, когда я с ним разговаривал. Венгер поддержал меня. Я восхищаюсь им как человеком и особенно — как тренером. Он обладает всеми качествами и способностями, а также опытом, для того, чтобы тренировать все лучшие команды мира, включая «ПСЖ», — цитирует Венгера Sky Sports.
Напомним, Арсен Венгер покинет «Арсенал» по окончании текущего сезона. Он работал с лондонской командой 22 года.
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