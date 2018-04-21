Виейра: «Я провел 9 лет в „Арсенале“, но этого недостаточно, чтобы тренировать его»

Бывший игрок «Арсенала» Патрик Виерйа прокомментировал информацию, что может сменить на посту главного тренера лондонцев Арсена Венгера

«Я провел девять лет в «Арсенале», что делает этот клуб действительно особенным для меня. Но этого недостаточно, чтобы тренировать команду. Я всегда польщен слышать свое имя, связанное с различными футбольными клубами.

Я счастлив в «Нью-Йорк Сити». Посмотрим, что будет в ближайшие пару лет», — приводит слова Виейра Mirror.

Виейра с 2016 года возглавляет клуб в «Нью-Йорк Сити».