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Виейра: «Я провел 9 лет в „Арсенале“, но этого недостаточно, чтобы тренировать его»
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Виейра: «Я провел 9 лет в „Арсенале“, но этого недостаточно, чтобы тренировать его» 

SPORT24.ru 40 минут назад
Бывший игрок «Арсенала» Патрик Виерйа прокомментировал информацию, что может сменить на посту главного тренера лондонцев Арсена Венгера.
«Я провел девять лет в «Арсенале», что делает этот клуб действительно особенным для меня. Но этого недостаточно, чтобы тренировать команду. Я всегда польщен слышать свое имя, связанное с различными футбольными клубами.
Я счастлив в «Нью-Йорк Сити». Посмотрим, что будет в ближайшие пару лет», — приводит слова Виейра Mirror.
Виейра с 2016 года возглавляет клуб в «Нью-Йорк Сити».
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