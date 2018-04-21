Бердыев: «Потеря концентрации при стандартах привела к взятию ворот»

— Почему все-таки не удалось после достаточно удачного первого тайма удержать этот позитивный для «Рубина» счет?

— Я думаю, что потеря концентрации при стандартах привела к взятию ворот. Но в целом есть удовлетворение от первого тайма фрагментами, от второго тайма. Думаю, что ничья, может быть, и закономерный исход, хотя пара экспериментов для меня как тренера возможна — проверить и Коновалова, и Резу. Поэтому здесь как-то немного все разладилось в связи с заменами.

— Если говорить о непосредственно рисунке игры, насколько у вас в целом есть удовлетворение, какая-то перспектива в дальнейшем на следующий чемпионат, какой-то прицел?

— Я думаю, что удовлетворение в целом есть. Другое дело, что они сами понимают причину этого, когда что-то не получается. В целом есть удовлетворение.

— По реализации. Опять есть очень много моментов, забей все, счет мог быть 3:0 уже к концу первого тайма?

— Да, это есть. Но важно, что эти моменты есть, и они созданы благодаря наигранным комбинациям. Это радует.