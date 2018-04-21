«Ротор» победил «Луч-Энергию» в первой тестовой игре на стадионе ЧМ-2018 «Волгоград-Арена»

ВОЛГОГРАД, 21 апреля. / ТАСС /. Волгоградский «Ротор» победил владивостокский клуб «Луч-Энергия» со счетом 4:2 в домашнем матче 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча стала первым тестовым матчем на «Волгоград-Арене», где пройдут игры чемпионата мира 2018 года.

"Ротор" покинул зону вылета и поднялся на 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. В активе волгоградской команды 37 очков в 34 матчах. «Ротор» прервал серию из трех игр без побед. Клуб «Луч-Энергия» опустился на 16-е место, набрав 35 очков.

В следующей встрече «Ротор» на выезде сыграет с нижегородским «Олимпийцем». Это будет второй тестовый матч на стадионе «Нижний Новгород». «Луч-Энергия» на своем поле примет краснодарскую «Кубань». Обе встречи пройдут 28 апреля.

До начала чемпионата мира на «Волгоград-Арене» пройдут еще две тестовые игры. 2 мая «Ротор» в рамках первенства ФНЛ примет самарские «Крылья Советов», загруженность трибун составит 50%. 9 мая на стадионе пройдет финальный матч Кубка России между «Тосно» и курским «Авангардом». Стадион планируется заполнить на 100%.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На «Волгоград-Арене» состоятся четыре матча группового этапа турнира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).