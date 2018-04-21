Тренер Павлов назвал великолепным стадион ЧМ-2018 «Волгоград-Арена»

ВОЛГОГРАД, 21 апреля. / ТАСС /. Стадион «Волгоград-Арена» является великолепным сооружением, а также удобным в качестве места проведения матчей для футболистов и болельщиков. Об этом журналистам заявил главный тренер команды «Ротор-Волгоград» Сергей Павлов

Ранее «Ротор-Волгоград» переиграл «Луч-Энергию» со счетом 4:2 в первом официальном матче стадиона.

"Это прекрасный стадион, удобный для зрителей и футболистов, — сказал Павлов. — Великолепные раздевалки, разминочные зоны, мне есть с чем сравнивать. Я работал в сборной России на чемпионате мира в Японии и Корее (2002 года — прим. ТАСС), наш стадион ни в чем не уступает аренам там, а в чем-то и превосходит. «Волгоград-Арена» — легкий стадион, который не давит".

На «Волгоград-Арене» 9 мая пройдет финальный матч Кубка России.

Во время чемпионата мира стадион примет матчи группового этапа.