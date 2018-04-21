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Экс-тренер «Анжи»: чемпионат России интереснее Бундеслиги и Лиги 1
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Экс-тренер «Анжи»: чемпионат России интереснее Бундеслиги и Лиги 1 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал заявление президента «Краснодара» Сергея Галицкого о том, что Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) является более интересным чемпионатом, чем первенство Германии и Франции. По его мнению, Бундеслига и Лига 1 являются чемпионатами одной команды.
"Чемпионаты Германии и Франции смотрю гораздо реже. Конечно, я смотрю за «ПСЖ», когда они играют, — тут ведь собраны очень хорошие игроки. И в этом плане можно согласиться с Галицким. В одной из телепередач он высказался, что наш чемпионат интереснее, нежели «чемпионат „Баварии“, или же „чемпионат ПСЖ“.
С ним тут можно согласиться: когда идет такой отрыв, когда нет конкуренции, когда пять или десять туров спустя с начала турнира уже становится ясно, что „Бавария“ и ПСЖ станут чемпионом — можно ли тут не согласиться с тем, что зрелищность этих первенств ниже?» — цитирует Гаджиева Rusfootball.info.
"Бавария" и «ПСЖ» уже досрочно стали чемпионами своих лиг в текущем сезоне.
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