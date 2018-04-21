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«Барселона» — «Севилья»: прямая трансляция — в 22.30
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«Барселона» — «Севилья»: прямая трансляция — в 22.30 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Сегодня, 21 апреля, пройдет финальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Севильей». Встреча состоится на мадридской арене «Ванда Метраполитано» и начнется в 22.30 по московскому времени. Каталонцы — рекордсмены по победам в испанском кубке — они поднимали над головой трофей 29 раз, андалусийцы выигрывали этот титул пять раз.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Барселона» — «Севилья».
Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать разбор игры, хайлайты (видео), комментарии участников матча, тренеров и наших ведущих авторов.
Прямая трансляция матча «Барселона» — «Севилья»
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