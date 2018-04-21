«Барселона» — «Севилья»: прямая трансляция — в 22.30

Сегодня, 21 апреля, пройдет финальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Севильей». Встреча состоится на мадридской арене «Ванда Метраполитано» и начнется в 22.30 по московскому времени. Каталонцы — рекордсмены по победам в испанском кубке — они поднимали над головой трофей 29 раз, андалусийцы выигрывали этот титул пять раз.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Барселона» — «Севилья».

Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать разбор игры, хайлайты (видео), комментарии участников матча, тренеров и наших ведущих авторов.

Прямая трансляция матча «Барселона» — «Севилья»