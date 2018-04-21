Стали известны составы "Манчестер Юнайтед" и «Тоттенхэма» на матч 1/2 финала Кубка Англии. В атаке хозяев с первых минут выйдут Джесси Лингард, Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа — Валенсия, Смоллинг, Джоунс, Янг — Матич, Эррера, Погба — Лингард, Лукаку, Санчес.
Запасные — Жоэл Перейра, Линделеф, Дармиан, Мата, Феллаини, Марсьяль, Рэшфорд.
"Тоттенхэм": Форм — Триппьер, Санчес, Фертонген, Дэйвис — Дембеле, Дайер — Алли, Эриксен, Сон Хын Мин — Кейн.
Запасные — Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Ваньяма, Сиссоко, Ламела, Лукас.
Матч «МЮ» — «Тоттенхэм» начнется в 19.15 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.