Ещё
«МЮ» — «Тоттенхэм». Лингард, Лукаку, Санчес — в атаке хозяев
Далее:
Читайте также:
Ещё

«МЮ» — «Тоттенхэм». Лингард, Лукаку, Санчес — в атаке хозяев 

Спорт-Экспресс 23 минуты назад
Стали известны составы "Манчестер Юнайтед" и «Тоттенхэма» на матч 1/2 финала Кубка Англии. В атаке хозяев с первых минут выйдут Джесси Лингард, Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа — Валенсия, Смоллинг, Джоунс, Янг — Матич, Эррера, Погба — Лингард, Лукаку, Санчес.
Запасные — Жоэл Перейра, Линделеф, Дармиан, Мата, Феллаини, Марсьяль, Рэшфорд.
"Тоттенхэм": Форм — Триппьер, Санчес, Фертонген, Дэйвис — Дембеле, Дайер — Алли, Эриксен, Сон Хын Мин — Кейн.
Запасные — Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Ваньяма, Сиссоко, Ламела, Лукас.
Матч «МЮ» — «Тоттенхэм» начнется в 19.15 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Крылья Советов" победили "Зенит-2" Курбан Бердыев: "Ничья в матче "Рубин" - "Ростов" закономерна Фернандеш может подписать новый контракт с "Локо" до июня
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП117
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем24
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
В сборной России по хоккею все плохо20
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение