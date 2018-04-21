«МЮ» — «Тоттенхэм». Лингард, Лукаку, Санчес — в атаке хозяев

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа — Валенсия, Смоллинг, Джоунс, Янг — Матич, Эррера, Погба — Лингард, Лукаку, Санчес.

Запасные — Жоэл Перейра, Линделеф, Дармиан, Мата, Феллаини, Марсьяль, Рэшфорд.

"Тоттенхэм": Форм — Триппьер, Санчес, Фертонген, Дэйвис — Дембеле, Дайер — Алли, Эриксен, Сон Хын Мин — Кейн.

Запасные — Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Ваньяма, Сиссоко, Ламела, Лукас.

Матч «МЮ» — «Тоттенхэм» начнется в 19.15 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.