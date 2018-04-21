Аварии Ферстаппена, худший старт Грожана и неудачный дебют чемпиона Ф-2

Макс Ферстаппен , экс-напарник Квята и чемпионы Формулы-2 — в рейтинге разочарований начала сезона.

После трёх гонок рано делать выводы о расстановке сил на дистанции сезона, и тем не менее одна седьмая часть чемпионата дистанции уже пройдена. И кто-то на ней выиграл, а кто-то — проиграл. «Чемпионат» рассказывает о тех, кто проиграл.

Прорыв «Хааса» в это межсезонье стал главной сенсацией паддока — на первом этапе сезона американская команда едва не победила «Ред Булл» и в полном составе боролась в первой пятёрке. Гонка в Мельбурне, увы, завершилась двумя неприкрученными колёсами. Тот двойной сход стал сильным ударом для «Хааса», но если Кевин Магнуссен компенсировал неудачу пятым местом в Бахрейне, то Ромен Грожан не может отыграться до сих пор: у него по-прежнему нет ни одного очка. Это худший старт сезона в карьере Ромена. На «Сахире» француз повредил машину и вынужден был отправиться на лишний пит-стоп, а в Шанхае заезд Грожану испортил автомобиль безопасности: длинный отрезок пришлось прервать, а созданный отрыв испарился. В итоге Грожан занимает лишь 17-е место в чемпионате, опережая лишь пару «Уильямсов» да Брендона Хартли из «Торо Россо». Нет никаких сомнений, что Грожан прибавит — это просто не его уровень, однако Кевин Магнуссен к тому момент может закрепиться в статусе лидера команды и захватить всё внимание паддока.

Шарль Леклер : сложный дебют чемпиона Ф-2 Трудно ставить перед собой какие-либо турнирные задачи, когда проводишь свой первый сезон за рулём машины-аутсайдера. Да и в целом, если посмотреть на общий зачёт — Шарль Леклер на 16-й позиции, складывается ощущение, что действующий чемпион Формулы-2 в «Больших призах» более или менее обосновался. Но постоянные ошибки всё портят. Леклер разбил машину на тестах, регулярно вылетает в квалификации и пока уступает Маркусу Эрикссону, не самому сильному напарнику. До старта сезона швед говорил, что было бы неплохо ехать на одном уровне с Леклером, но пока Шарль позади, а Маркус стал героем дня в Бахрейне, где попал в очки. В Китае, правда, Леклер впервые переиграл Эрикссона в квалификации, и у него ещё есть время обернуть сезон в свою пользу. Но пока дебют резервиста «Феррари» не впечатляет — и садиться в призовой болид «Скудерии» ему однозначно рано. Всякие разговоры на сей счёт приостановлены.

Карлос Сайнс: испанец теряется за Халком

В конце прошлого сезона Карлос Сайнс блестяще адаптировался к «Рено» , несмотря на резкий переход из «Торо Россо». Испанец даже выиграл у Хюлькенберга первую совместную квалификацию и блеснул седьмым местом в Остине. Но сейчас от того Сайнса почему-то не осталось и следа, а нынешний раз за разом оказывается позади Нико Хюлькенберга и выглядит едва ли не «вторым Палмером». Сайнс проиграл напарнику все три квалификации этого года и набрал всего три очка против 22 у немца.

«Я рад, что удалось набрать очки, — прокомментировал своё девятое место в Китае Карлос. — Но нужно ещё поработать с инженерами, чтобы быть полностью уверенным в машине». Совсем недавно Сайнс считался главным вариантом на замену Риккардо, если тот уйдёт из «Ред Булл». Возможно, испанец и сейчас считается таковым, но если он раз за разом будет оказываться в тени Хюлькенберга, Хельмут Марко Кристиан Хорнер присмотрятся к кому-нибудь другому.

Стоффель Вандорн: заложник завышенных ожиданий

Вандорн занимает одиннадцатое место в чемпионате, а в трёх первых гонках он набрал шесть очков — а это почти половина от того, что было перед стартом сезона. С одной стороны, такой старт — лучше, чем в прошлом году. Но от Вандорна ожидали прогресса, а он по-прежнему сражается в конце первого десятка или начале второго — ни о какой конкуренции с Фернандо Алонсо не идёт даже речи. И дело тут совсем не в командной тактике.

«Макларен» в этом году оказался не так хорош, как ожидали в Уокинге, машина и близко не дотягивается до третьего сегмента, но Алонсо идёт в чемпионате шестым: у него свыше 20 очков, он ни разу не опускался на финише гонки ниже седьмой позиции. На этом фоне Вандорн выглядит бледно, и выданные прежде авансы — бельгийца называли одним из лучших гонщиков своего поколения — становятся лишним прессингом.

Макс Ферстаппен: вновь позади Риккардо

Среди лидеров сезона хуже всех первые гонки прошли у Макса Ферстаппена: что ни уик-энд — голландец падает или в аварию, или в центр скандала. Проблемы начались уже в Австралии, когда Ферстаппена развернуло на ровном месте. В Бахрейне Макс сам убрался в отбойник, а в гонке бодался с Льюисом Хэмилтоном . Наконец в Китае Ферстаппен выпал из борьбы за победу из-за собственной горячности при обгоне Феттеля — немец даже не собирался особенно сопротивляться накатывавшему «Ред Булл». В итоге на счету Макса лишь 18 очков — вдвое меньше, чем у Даниэля Риккардо.

После инцидентов в Шанхае Ферстаппена начало слегка критиковать даже руководство «Ред Булл». Впрочем, Макс сам первым делом признал вину в столкновении, однако по-прежнему настаивает на том, что не должен пилотировать менее агрессивно. «Я недоволен собой. У команды был шанс на двойной подиум. Жаль, что так вышло, — сказал тогда Ферстаппен. — Мы должны всё проанализировать и вернуться более сильными». Положению Ферстаппена в команде эти инциденты не угрожают, но репутация гонщика в последнее время несколько померкла. Он, конечно, очень быстр и порой проводит невероятные обгоны, но стабильно набирает меньше очков, чем Риккардо. И тем более не производит впечатления надёжного лидера команды, который способен собрать её вокруг себя…