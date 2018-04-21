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Тарханов: «Ндинга и Ароян хорошо сыграли против „Спартака“, поэтому решили оставить эту пару»
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Тарханов: «Ндинга и Ароян хорошо сыграли против „Спартака“, поэтому решили оставить эту пару» 

Евро-футбол.Ру 22 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча с «Анжи» в эфире канала «Наш Футбол».
— Команда провела предматчевую тренировку в Екатеринбурге. В Махачкале вы не тренировались. Это не создавало дополнительных трудностей для команды?
— Я не думаю, мы так часто делаем, тренируемся дома, потом вылетаем. Мы вчера вечером вылетели, потом тренировку провели на базе. Не думаю, что это что-то серьезное.
— У вас сегодня вернулись Балажиц и Бумаль. Один после травмы, другой — после дисквалификации. Вместе с тем со "Спартаком" очень удачно Ароян сыграл. Насколько трудно было определить, кто из них сегодня выйдет на поле?
— Мы решили не менять, потому что они достаточно хорошо сыграли, и Доминик Ндинга и Ароян, поэтому решили оставить эту пару.
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