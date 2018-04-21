Тарханов: «Ндинга и Ароян хорошо сыграли против „Спартака“, поэтому решили оставить эту пару»

— Команда провела предматчевую тренировку в Екатеринбурге. В Махачкале вы не тренировались. Это не создавало дополнительных трудностей для команды?

— Я не думаю, мы так часто делаем, тренируемся дома, потом вылетаем. Мы вчера вечером вылетели, потом тренировку провели на базе. Не думаю, что это что-то серьезное.

— У вас сегодня вернулись Балажиц и Бумаль. Один после травмы, другой — после дисквалификации. Вместе с тем со "Спартаком" очень удачно Ароян сыграл. Насколько трудно было определить, кто из них сегодня выйдет на поле?

— Мы решили не менять, потому что они достаточно хорошо сыграли, и Доминик Ндинга и Ароян, поэтому решили оставить эту пару.