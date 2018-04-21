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Чупков и Чимрова одержали победы на ЧР по плаванию
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Чупков и Чимрова одержали победы на ЧР по плаванию 

Чемпионат.com 20 минут назад
Антон Чупков стал чемпионом России по плаванию на дистанции 100 м брассом, опередив на 0,12 секунды Кирилла Пригоду. Третий результат показал Илья Хоменко. Илья Дружинин победил на 1500 м кролем.
В заплыве на 100 м баттерфляем среди женщин первенствовала Светлана Чимрова.
Чупков, Пригода и Чимрова прошли отбор на чемпионат Европы в Глазго (3-9 августа).
Плавание. Чемпионат России. Москва Мужчины. Вольный стиль. 1500 м  1. Илья Дружинин (ХМАО-Югра) — 15.03,36. 2. Ярослав Потапов (ХМАО-Югра) — 15.07,85. 3. Илья Сибирцев (Волгоградская обл.) — 15.18,77.
Брасс. 100 м  1. Антон Чупков (Москва) — 59,15. 2. Кирилл Пригода (Санкт-Петербург) — 59,27. 3. Илья Хоменко (Ростовская обл.) — 59,48.
Женщины. Баттерфляй. 100 м  1. Светлана Чимрова (Москва) — 57,39. 2. Александра Сабитова (Кемеровская обл.) — 58,18. 3. Софья Лобова (Красноярский край) — 1.00,17.
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