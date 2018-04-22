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Конте: «Я играю в футбол ради побед, а не ради удовольствия»
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Конте: «Я играю в футбол ради побед, а не ради удовольствия» 

Евро-футбол.Ру 54 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что в этом сезоне его команде будет сложнее выиграть Кубок Англии.
Напомним, в прошлом сезоне «Челси» дошёл до финала, где проиграл «Арсеналу» со счётом 1:2.
"В прошлом сезоне мы упустили отличный шанс выиграть Кубок Англии. Мы были в лучшем состоянии, но не воспользовались этим, и это наша вина. В тот момент мы были сильнее. Я помню, в финале имели место быть не лучшие судейские решения. В эпизоде с первым голом Санчес сыграл рукой, а позже мы остались вдесятером.
Если мы сможем обыграть «Саутгемптон» и пройти в финал, то нам будет сложнее рассчитывать на успех. Но я играю в футбол ради побед, а не ради удовольствия. Это в моём сердце, уме и душе. Я стараюсь передать победный менталитет своим футболистам", — цитирует Конте Sky Sports.
Матч «Челси» — «Саутгемптон» стартует в воскресенье в 17:00 мск.
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