Прогноз на матч Челси — Саутгемптон: кто пройдёт в финал Кубка Англии

В воскресенье вечером определится второй финалист Кубка Англии. За путёвку в финал сразятся «Челси» и «Саутгемптон». Для команды Антонио Конте национальный кубок являет собой возможность спасти невзрачный сезон. «Пенсионеры» являются явными фаворитами противостояния, но подопечные Марка Хьюза не прочь преподнести большую сенсацию. "Евро-Футбол.ру" анонсирует будущий поединок на «Уэмбли».

Челси

"Челси" не теряет надежд настичь «Тоттенхэм» в Премьер-лиге и финишировать в зоне Лиги чемпионов, пускай сделать это будет очень непросто. Кроме того, команда Антонио Конте рассчитывает завершить сезон с трофеем в руках. Именно поэтому лондонцы связывают серьёзные надежды с Кубком Англии. На предыдущих стадиях «Челси» обыграл «Норвич», «Ньюкасл», «Халл Сити» и «Лестер». Стоит сказать, что этот турнир не покорялся «пенсионерам» с 2012-го года.

Маркос Алонсо продолжит отбывать дисквалификацию за грубую игру. Давид Луис, Дани Дринкуотер и Этан Ампаду не помогут «Челси» из-за травм.

Саутгемптон

В настоящий момент «Саутгемптон» располагается в зоне вылета Премьер-лиги. Команде Марка Хьюза очень важно сохранить место в элите английского футбола, но и в Кубке Англии «святые» не прочь преподнести сенсацию. На пути в полуфинал южане обыграли «Фулхэм», «Уотфорд», «Вест Бромвич» и «Уиган». Теперь «Саутгемптону» будет противостоять действительно серьёзный соперник, обыграть которого будет сложно. Недавно команда Хьюза по ходу матча обыгрывала «Челси» со счётом 2:0 в Премьер-лиге, но в итоге проиграла. Южане рассчитывают сделать правильные выводы и на «Уэмбли» выступить лучше.

Где смотреть матч

Игру на «Уэмбли», которая стартует в 17:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 3». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Челси" — «Саутгемптон»: +1=3-4. Разница мячей: 8-12.

Удивительно, но «Челси» только с восьмого раза смог обыграть «Саутгемптон» в Кубке Англии. Случилось это в сезоне 2012/13, когда в третьем раунде «пенсионеры» разгромили «святых» со счётом 5:1.

Интересные факты

— «Челси» выиграл 11 из 14 последних полуфиналов Кубка Англии.

— Виллиан принял участие в 10 голах в 10 матчах Кубка Англии с прошлого сезона (6 голов, 4 ассиста).

— С момента дебюта в английском футболе Оливье Жиру забил 21 гол в 25 матчах Кубка Англии. Больше, чем любой другой игрок в турнире за этот период.

— «Саутгемптон» впервые с 2003-го года попал в полуфинал Кубка Англии.

— В качестве тренера Марк Хьюз проиграл два последних полуфинала Кубка Англии.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Саутгемптон" хочет себя проявить, но нужно понимать, что команде Марка Хьюза куда важнее сохранить место в Премьер-лиге на следующий сезон. «Челси» жаждет завершить не самый успешный сезон с трофеем и должен победить на классе. Наша ставка: «Победа „Челси“ в основное время» с коэффициентом 1.5.