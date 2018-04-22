В пару к манкунианцам: «Челси» и «Саутгемптон» поборются за путевку в финал Кубка Англии

«Челси» — «Саутгемптон»

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия)

Начало матча: 17:00 Арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс)

Во втором полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли» сойдутся «Челси» и «Саутгемптон». Буквально неделю назад обе команды встречались между собой в чемпионате и тогда волевую победу со счетом 3:2 праздновали «аристократы». Лондонцы выступают фаворитами и в предстоящем матче, однако кубковые противостояния могут быть непредсказуемы. Последний же поединок соперников в Кубке завершался печально для «Саутгемптона» (1:5). К слову, визави по финальному матчу уже известен. В субботу "Манчестер Юнайтед" был сильнее «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне «Челси» совсем не похож на себя прошлогоднего образца и его результаты ярко это доказывают. В чемпионате команда Антонио Конте сегодня идет только пятой и мало кто верит в то, что в четырех заключительных турах ее удастся отыграть 5 очков отставание от «Тоттенхэма». Досрочно «аристократы» вылетели и с Лиги Чемпионов, без шансов проиграв в 1/8 финала «Барселоне».

В минувший мид-уик «Челси» добыл вторую кряду победу на выезде, переиграв «Бернли» (2:1). Антонио Конте не скрывал своего удовлетворения от показанной лондонцами игры. Его подопечные продемонстрировали командный дух, чего не наблюдалось в недавних матчах.

У «Саутгемптона» проблемы еще большие, так как он серьезно рискует вылететь в Чемпионшип. На данный момент «святые» занимают опасную 18-ю позицию в Премьер-лиге и от спасения их отделяет 4 очка. Марк Хьюз , приступивший к своим обязанностям в середине марта текущего года, пытается реанимировать команду. Позитивные сдвиги в игре команды уже просматриваются. Она пробилась в полуфинал Кубка Англии. Лишь в последнем туре Премьер-лиги «Саутгемптону» удалось прервать серию из четырех поражений в чемпионате. «Святые» на выезде зацепились за ничью в поединке с потерявшим мотивацию «Лестером» (0:0). Вдали от дома команда переигрывала только откровенно слабых оппонентов.

После поражения от «Саутгемптона» в октябре 2015 года со счетом 1:3 «Челси» выиграл пять очных поединков кряду и теперь впервые может обыграть «святых» в шести встречах подряд. «Саутгемптон» проиграл пять из семи последних матчей на Уэмбли, выиграв только в финале Кубка Англии в 1976 году и в финале Кубка футбольной лиги в 2010 году.

Интересные факты противостояния «Челси» и «Саутгемптона»:

"Челси" одерживал победу в пяти крайних матчах против «Саутгемптона»

В трех из четырех последних поединков «святые» пропускали по три мяча

"Аристократы" пропускают в 10 играх кряду

Последний раз «святые» и «пенсионеры» встречались в Кубке 5 января 2013 года и дальше прошел столичный клуб (5:1)

Неделю назад «Саутгемптон» проиграл лондонцам в чемпионате (2:3)

Ориентировочные составы на игру:

"Челси": Куртуа — Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Дзаппакоста, Канте, Фабрегас, Мозес, Азар, Виллиан, Мората.

"Саутгемптон": МакКарти — Беднарек, Йосида, Худт, Соареш, Ромеу, Хейбьерг, Бертранд, Тадич, Уорд-Праус, Лонг.

Прогноз на матч «Челси» — «Саутгемптон»:

"Аристократы" постараются реабилитироваться за не очень удачно проведенный сезон. Подходят к важному поединку они в хорошем расположении духа. Справившись с крепким «Бернли», команда вернула себе психологическое равновесие. «Саутгемптону» в противостоянии с более квалифицированным оппонентом трудно будет найти контраргументы.

Букмекеры отдают «Челси» весомое преимущество: на победу лондонцев средний коэффициент составляет 1.50 баллов, в то время как успех гостей расценивается максимум в 6.00 баллов. На ничейный исход можно сделать ставку с коэффициентом 4.60 баллов.