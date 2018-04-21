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«Сельта» и «Валенсия» не выявили победителя
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«Сельта» и «Валенсия» не выявили победителя 

Чемпионат.com 20 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Сельта» и «Валенсия» не выявили победителя в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 1:1.
На 59-й минуте нападающий Сантьяго Лоренсо вывел «летучих мышей» вперёд, однако спустя четыре минуты его коллега по амплуа из «Сельты» Максимилиано Гомес сравнял счёт. Больше голов зрители матча не увидели.
«Сельта» набрала 45 очков и занимает десятое место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Валенсия» (66) располагается на четвёртой строчке.
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