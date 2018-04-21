«Шахтер» одержал победу над «Ворсклой» и другие результаты 28-го тура чемпионата Украины 

Представляем результаты 28-го тура чемпионата Украины.
"Шахтер" — «Ворскла» 4:2 Голы: Марлос, 23 — 1:0, Марлос, 47 — 2:0, Коваленко, 50 — 3:0, Коломоец, 53 — 3:1, Сергийчук, 62 — 3:2, Алан Патрик, 88 — 4:2 "Шахтер": Пятов, Бутко, Кривцов (Ордец, 46), Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Марлос, Коваленко (Алан Патрик, 66), Зубков (Дентиньо, 85), Кайоде
"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Гиоргадзе, Даллку, Ребенок, Скляр (Кравченко, 58), Чеснаков, Кобахидзе, Одарюк (Кадимян, 58), Сергийчук (Сапай, 81), Коломоец
Предупреждения: Степаненко, Ракицкий, Алан Патрик, Марлос, Пятов, Дентиньо — Гиоргадзе.
"Сталь" — «Звезда» 1:1 Голы: Петров, 50 — 0:1, Кузык (пен), 57 — 1:1 "Сталь": Пеньков, Эберт, Ошипко, Джонатан, Климчук (Кныш, 71), Месхи, Костенко (Нуриев, 83), Хоцяновский, Задерака (Копытов, 61), Мисик, Кузык
"Звезда": Паст, Полегенько, Братков, Гафаити, Збунь (Фатеев, 72), Драченко, Цюпа, Чичиков, Аверьянов (Кондраков, 78), Билоног (Гедж, 58), Петров
Предупреждения: Джонатан, Костенко — Гафаити, Цюпа, Петров
Удаления: Цюпа, 54 (вторая желтая).
"Черноморец" — «Александрия» 1:3 Голы: Старенький, 7 — 0:1, Грицук (пен), 24 — 0:2, Бобко, 50 — 1:2, Полярус, 77 — 1:3 "Черноморец": Безрук, Люлька, Жунич, Смирнов, Чорний (Мусолитин, 81), Ореховский (Хамелюк, 85), Бобко, Третьяков, Ковалец, Татарков (Гути, 70), Гладкий
"Александрия": Панькив, Гитченко, Чеботаев, Бондаренко, Цуриков, Довгий (Банада, 63), Запорожан, Полярус, Грицук (Пономарь, 85), Старенький (Протасов, 64), Ситало