«Шахтёр» уверенно разобрался с «Ворсклой» 

«Шахтёр» играл против третьей команды лиги в матче 28-го тура УПЛ. «Горняки» забили «Ворскле» три мяча за 14 минут в середине первого тайма, однако позволили сопернику сократить отставание до минимума. Но все же лидеры чемпионата Украины были сильнее — 4:2.
Коллектив из Донецка увеличил отрыв от киевского «Динамо» до шести очков.
Протокол игры
Шахтёр Дн Ворскла
(1:0) Марлос Ромеро 23'
(2:0) Марлос Ромеро 47'
(3:0) Коваленко Виктор 50'
53' Коломоец Юрий (3:1)
62' Сергийчук Михаил (3:2)
(4:2) Патрик Алан 88'
Пятов Андрей 86' • Исмаили Гонсалвес • Ракицкий Ярослав 37' • Кривцов Сергей 46' (Ордец Иван (46') • Бутко Богдан • Степаненко Тарас 27' • Фред Сантос • Коваленко Виктор 66' (Патрик Алан (66' 83') • Марлос Ромеро 84' • Зубков Александр 85' (Дентиньо Феррейра (85' 90') • Кайоде Оларенваджу
Запасные: Шевченко Никита • Петряк Иван • Малышев Максим • Бланко-Лещук Густаво
Ткаченко Александр • Даллку Ардин • Чеснаков Владимир • Гиоргадзе Андро 7' • Ребенок Павел • Одарюк Владимир 58' (Кадымян Гегам (58') • Скляр Александр 57' (Кравченко Дмитрий (57') • Пердута Игорь • Кобахидзе Александр • Сергийчук Михаил 80' (Сапай Вадим (80') • Коломоец Юрий
Запасные: Шуст Богдан • Чижов Александр • Гончар Игорь • Сакив Тарас
21 апреля. Стадион «Металлист» (Харьков).