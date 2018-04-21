«Шахтёр» уверенно разобрался с «Ворсклой»

«Шахтёр» играл против третьей команды лиги в матче 28-го тура УПЛ. «Горняки» забили «Ворскле» три мяча за 14 минут в середине первого тайма, однако позволили сопернику сократить отставание до минимума. Но все же лидеры чемпионата Украины были сильнее — 4:2.

Коллектив из Донецка увеличил отрыв от киевского «Динамо» до шести очков.

Протокол игры

Шахтёр Дн Ворскла

(2:0) Марлос Ромеро 47'

(4:2) Патрик Алан 88'

21 апреля. Стадион «Металлист» (Харьков).