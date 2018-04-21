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Президент хоккейного ЦСКА прокомментировал слухи о возможном назначении главным тренером Знарка
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Президент хоккейного ЦСКА прокомментировал слухи о возможном назначении главным тренером Знарка 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал слухи о том, что Олег Знарок сменит Игоря Никитина на посту главного тренера команды.
Глава ЦСКА считает, что это информационный вброс в преддверии пятого матча финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом».
«Наверное, кому-то выгодно подогревать интерес к завтрашнему матчу. Люди не гнушаются никакими орудиями труда, вбрасывают информацию, которая гроша ломаного не стоит. Хотелось бы подчеркнуть, что всё написанное — просто информационный вброс, не более того», — цитирует Есмантовича «Чемпионат».
Он заверил, что никаких переговоров с потенциальными сменщиками Никита не ведут.
«Я поражён, что люди, имея такое острое средство, как пресса, пользуются такими вещами, которые просто некорректны по отношению к плей-офф. Это чистый фарс, никаких переговоров у нас нет ни со Знарком, ни с кем-то ещё. У Никитина контракт после этого года рассчитан ещё на два сезона», — заявил Есмантович.
Ранее чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал решение Федерации хоккея России (ФХР) назначить главного тренера сборной Олега Знарка на время чемпионата мира только консультантом.
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