Битва за Лигу Чемпионов: ЦСКА против «Краснодара»

ЦСКА — «Краснодар»

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва)

Центральный поединок 27-го тура РФПЛ состоится на «ВЭБ Арене», где в гости к местному ЦСКА пожалует «Краснодар». За четыре тура до финиша чемпионата сразу несколько команд ведут ожесточенную борьбу за место в Лиге Чемпионов, среди них и «быки» с армейцами. Причем их очную встречу будет судить арбитр из Санкт-Петербурга. С судейством в РФПЛ сейчас большие проблемы, а незаслуженную дисквалификацию Смолова перед одним из важнейших матчей сезона многие и вовсе считают заговором.

В трех последних матчах чемпионата ЦСКА набрал всего 4 очка: домашнее поражение от «Динамо (1:2), ничья в Уфе (1:1) и виктория на „ВЭБ Арене“ в противостоянии с „Амкаром“ (3:0). На текущий момент подопечные Гончаренко делят третью строчку с питерским »Зенитом" : в активе обеих команд по 48 очков, у краснодарцев на одно меньше. Сейчас для армейцев наступает самый важный отрезок сезона: ЦСКА провел достойную еврокубковую кампанию, но команда пока не обеспечила участие в Лиге Чемпионов 2018/2019. Чтобы попасть туда, «красно-синие» должны обойти «Зенит» с «Краснодаром», а, желательно, еще и "Спартак"

"Южане" в начале месяца расстались с главным тренером: место Игоря Шалимова с приставкой и.о. занял экс-наставник молодежной команды «Краснодара» Мурад Мусаев . Под руководством нового специалиста «быки» добившись двух подряд побед и вернулись в борьбу за место в ЛЧ. Сначала «черно-зеленые» обыграли на выезде «Зенит» — 2:1, а в прошлом туре разобрались в родных стенах с «Арсеналом» — 3:0. На очереди — ЦСКА, который краснодарцы последний раз обыгрывали лишь в сезоне 2015/2016. Главная проблема перед выездом в Москву — потеря Федора Смолова , также под вопросом участие в матче Олега Шатова

Интересные факты противостояния ЦСКА и «Краснодара»:

ЦСКА отыграл на ноль 6 из 7 последних домашних матчей РФПЛ.

3 из 4-х предыдущих матчей между ЦСКА и «Краснодаром» завершились со счетом 1:1.

"Быки" не проигрывают в 5 последних гостевых поединках чемпионата.

"Краснодар" не может обыграть ЦСКА 6 матчей кряду.

Ориентировочные составы на игру:

Краснодар: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Перейра, Классон, Жоаозиньо, Мамаев, Вандерсон.

Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар»:

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом встречи, однако, судя по букмекерском котировкам, преимущество армейцев не так очевидно. В последних матчах у обеих команд многое получалось в атаке, однако в их очной встрече стоит ожидать довольно осторожный футбол. Условное поражение серьезно ударит по амбициям команд в борьбе за попадание в тройку сильнейших, что отчетливо говорит о важности предстоящего матча.

Победу ЦСКА букмекеры оценивают коэффициентом 1,96, ничейный исход — 3,56, викторию «Краснодара» — 4,40.

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