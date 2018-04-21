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Сегодня калининградская «Балтика» сыграет с подмосковными «Химками»
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Сегодня калининградская «Балтика» сыграет с подмосковными «Химками» 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
На калининградском стадионе пройдёт второй тестовый матч. На этот раз «Балтика» сыграет с подмосковными «Химками».
Матч начнётся в 20:00 на арене «Калининград». Отметим, что изначально на эту игру поступило 20 тысяч билетов. После билетную квоту увеличили.
Первый же тестовый матч состоялся 12 апреля. При этом «Балтика» и самарские «Крылья Советов» установили рекорд сезона посещаемости в ФНЛ. Игру между лидерами первого дивизиона посмотрело 15 000 болельщиков. Тогда победу одержал региональный футбольный клуб.
Большой фоторепортаж с первого матча на стадионе «Калининград»
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