Сегодня калининградская «Балтика» сыграет с подмосковными «Химками»

На калининградском стадионе пройдёт второй тестовый матч. На этот раз «Балтика» сыграет с подмосковными «Химками».

Матч начнётся в 20:00 на арене «Калининград». Отметим, что изначально на эту игру поступило 20 тысяч билетов. После билетную квоту увеличили.

Первый же тестовый матч состоялся 12 апреля. При этом «Балтика» и самарские «Крылья Советов» установили рекорд сезона посещаемости в ФНЛ. Игру между лидерами первого дивизиона посмотрело 15 000 болельщиков. Тогда победу одержал региональный футбольный клуб.

Большой фоторепортаж с первого матча на стадионе «Калининград»