Дзюба ждет «Зенит», «Реал» переоценил Роналду, Малкина почти сломали

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 21 апреля.

(НЕ) КРОХОБОР. Непокоренный Дзюба против "Зенита" По информации «СЭ», нападающий «Арсенала» Артем Дзюба с большой долей вероятности выйдет на поле в матче 27-го тура чемпионата России против «Зенита». В воскресенье будет дан ответ на вопрос недели: Дзюба — крохобор или непокоренный?

ПРОФЕССИОНАЛ. Венгер в «Зените»: это реально? Случилось то, чего долго ждали: в пятницу было официально объявлено об уходе Арсена Венгера из «Арсенала» после завершения сезона-2017/18. Судя по всему, примерно в это же время из «Зенита» уйдет и Роберто Манчини

МЕССЕДЖ. Гаджи Гаджиев : «Если государство сегодня уйдет из футбола — рухнем и не поднимемся» Интервью «СЭ» дал заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев. Острое мнение, которое обязательно стоит изучить.

ВРАГ НАРОДА. Почему болельщики «Луча» ненавидят Григоряна Александра Григоряна уволили из «Луча-Энергии» — и группа фанатов команды из Владивостока возликовала: они добивались ухода тренера несколько недель. Рассказываем, как специалист стал одним из самых ненавидимых людей в российском футболе.

ЗВЕЗДА. Криштиану, дорогой "Реал" поднимет зарплату Криштиану Роналду до 30 миллионов евро в год. Похоже, Неймара в Мадриде мы с вами не увидим.

КУБОК СТЭНЛИ. «Питтсбург» рискует доиграться, Малкин избежал травмы «Филадельфия» вырвала победу в гостях и сократила отставание в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом». Для лидера «Пингвинз» Евгения Малкина она при неудачном стечении обстоятельств могла закончиться досрочно.

БИАТЛОН. Шипулин: уйти или остаться? Лидер сборной Росси дал содержательное интервью. И рассказал о своей карьере, болезнях и маразматиках.

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