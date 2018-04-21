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БК «Самара» обыграл «Новосибирск» в первом матче полуфинала плей-офф Суперлиги
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БК «Самара» обыграл «Новосибирск» в первом матче полуфинала плей-офф Суперлиги 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В субботу, 21 апреля, баскетболисты из областной столицы переиграли гостей из Новосибирска со счетом 81:73. Самарцы повели в полуфинальной серии Суперлиги 1:0.
— Первый отрезок игры получился результативным. 22:20 в пользу «Самары». Перед большим перерывом волжане упрочили свое преимущество до 17 очков, — сообщили в пресс-службе БК «Самара».
В третьей четверти в обороне подопечных Грачева случился провал. «Новосибирск» сократил отрыв до 12 очков. В заключительной части поединка самарские спортсмены собрали волю в кулак и довели матч до победы — 81:73.
Следующий полуфинальный поединок пройдет на паркете «МТЛ Арены» в понедельник, 23 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00. А 26 апреля самарцы сыграют с «Новосибирском» на выезде. Ранее волжская дружина переиграла клуб «МБА». Четвертьфинальная серия закончилась ос счетом 3:1 в пользу самарцев.
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