В Калининграде опечатали торговый центр «Спутник»

Днем 24 апреля судебные приставы опечатали торговый центр «Спутник» в Калининграде. Причина — нарушения пожарной безопасности, выявленные во время масштабных проверок, которые были организованы после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово по всей стране.

Напомним, накануне также была приостановлена эксплуатация ТЦ «Эпицентр», «Маяк», «Запад 39» и кинотеатра в «Экваторе». Сообщается, что судебные приставы ежедневно будут проверять целостность пломб на опечатанных дверях.