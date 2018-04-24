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В Калининграде опечатали торговый центр «Спутник»
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В Калининграде опечатали торговый центр «Спутник» 

АиФ 16 часов назад
Фото: АиФ
Днем 24 апреля судебные приставы опечатали торговый центр «Спутник» в Калининграде. Причина — нарушения пожарной безопасности, выявленные во время масштабных проверок, которые были организованы после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово по всей стране.
Напомним, накануне также была приостановлена эксплуатация ТЦ «Эпицентр», «Маяк», «Запад 39» и кинотеатра в «Экваторе». Сообщается, что судебные приставы ежедневно будут проверять целостность пломб на опечатанных дверях.
Известно, что деятельность «Спутника» приостановлена по требованию прокуратуры. Заседание по иску ведомства должно состояться 23 мая.
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