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В Калининграде после проверок приостановили работу ряда ТЦ
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В Калининграде после проверок приостановили работу ряда ТЦ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАЛИНИНГРАД, 23 апр — РИА Новости. Суд приостановил деятельность нескольких торговых центров Калининграда из-за несоблюдения требований пожарной безопасности, сообщила пресс-служба Ленинградского районного суда.
Отмечается, что прокуратура Ленинградского района Калининграда провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности в административно-торговых, культурно-досуговых, развлекательных, детских центрах, расположенных на территории района.
"В ходе указанных проверок выявлен значительный ряд нарушений требований пожарной безопасности, в результате чего прокурор обратился в суд с вышеуказанными исковыми заявлениями, целью которых является предупреждение причинения вреда жизни и здоровью граждан", — говорится в сообщении.
По итогам проверки суд запретил эксплуатацию торгового центра «Запад 39», помещения кинотеатра «Киносфера Калининград», расположенного на третьем и четвертом этажах в торговом комплексе «Экватор», приостановил работу ТРК «Эпицентр» и магазина «Маяк». В ведомстве добавили, что все исковые заявления назначены к рассмотрению на 27 и 28 апреля 2018 года.
После пожара в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня», который произошел в Кемерово 25 марта и унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка, прокуратура Калининградской области начала проверки в торговых центрах и других местах массового пребывания людей.
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