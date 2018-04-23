В Калининграде закрыли два крупных торговых центра

В Калининграде «по техническим причинам» 23 апреля закрыли торговые центры «Эпицентр» и «Маяк», магазины спешно вывозят товар.

Причиной закрытия называют значительные нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе последней проверки административно-торговых, культурно-досуговых, развлекательных, детских центров, расположенных на территории Ленинградского района областного центра.

Прокурор Ленинградского района Калининграда также подал в суд исковые заявления о запрете эксплуатации ТЦ «Запад 39» и помещения кинотеатра «Киносфера Калининград» торгового центра «Экватор».

Исковые заявления в отношении неопределённого круга лиц суд рассмотрит 27 и 28 апреля.