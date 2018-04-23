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В Калининграде закрыли два крупных торговых центра
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В Калининграде закрыли два крупных торговых центра 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Калининграде «по техническим причинам» 23 апреля закрыли торговые центры «Эпицентр» и «Маяк», магазины спешно вывозят товар.
Причиной закрытия называют значительные нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе последней проверки административно-торговых, культурно-досуговых, развлекательных, детских центров, расположенных на территории Ленинградского района областного центра.
Прокурор Ленинградского района Калининграда также подал в суд исковые заявления о запрете эксплуатации ТЦ «Запад 39» и помещения кинотеатра «Киносфера Калининград» торгового центра «Экватор».
Исковые заявления в отношении неопределённого круга лиц суд рассмотрит 27 и 28 апреля.
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