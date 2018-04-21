Ещё
Павлов: на «Волгоград Арене» надо играть в большой и настоящий футбол
Далее:
Читайте также:
Ещё

Павлов: на «Волгоград Арене» надо играть в большой и настоящий футбол 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер волгоградского «Ротора» Сергей Павлов поделился эмоциями после победы над «Лучом-Энергией» со счётом 4:2 в матче-открытия «Волгоград Арены».
«Поддержка была просто фантастической. При таких болельщиках плохо сыграть было просто нельзя. Что касается игры, то нам есть над чем работать. Не имеем права пропускать такие голы в контратаках, которые пропустили сегодня. Но мы чувствовали единение всего города, болельщиков, игроков, руководства.
Новый стадион прекрасен. Мне есть с чем сравнивать, в том числе и с заграничными аренами. На такой арене надо играть в большой и настоящий футбол. Мы хотим к этом постепенно подойти. К счастью, наши планы в этом смысле сходятся с планами руководства.
«Ротор» может играть качественнее и лучше. Когда ведёшь в счёте, надо играть чуть спокойнее. Зрители гнали ребят вперёд, и те летели постоянно в атаку. Сегодня надо просто выиграть, у нас не было права на ошибку. Конечно, это давит, нам есть, что разбирать в раздевалке», — передаёт слова Павлова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Чемпионат.com: последние новости
Матч между сборными России и Турции перенесён со стадиона «Динамо» «Марсель» разгромил «Лилль» — 5:1, Товен и Митроглу оформили по дублю СМИ: Левандовски рассказал игрокам «Баварии» о желании перейти в «Реал» летом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП148
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение