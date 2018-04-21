Павлов: на «Волгоград Арене» надо играть в большой и настоящий футбол

Главный тренер волгоградского «Ротора» Сергей Павлов поделился эмоциями после победы над «Лучом-Энергией» со счётом 4:2 в матче-открытия «Волгоград Арены».

«Поддержка была просто фантастической. При таких болельщиках плохо сыграть было просто нельзя. Что касается игры, то нам есть над чем работать. Не имеем права пропускать такие голы в контратаках, которые пропустили сегодня. Но мы чувствовали единение всего города, болельщиков, игроков, руководства.

Новый стадион прекрасен. Мне есть с чем сравнивать, в том числе и с заграничными аренами. На такой арене надо играть в большой и настоящий футбол. Мы хотим к этом постепенно подойти. К счастью, наши планы в этом смысле сходятся с планами руководства.