«Ротор» сдержал обещание победить. На «Волгоград Арене» прошел первый матч

На первый тестовый матч на «Волгоград Арену» пришло 18 000 человек. Именно столько билетов продавалось на него в целях безопасности. Несмотря на то, что стадион вмещает 45 000 человек, было решено заполнить его зрителями только на 30%. Последние 2 000 билетов болельщики скупили накануне за три часа в порядке живой очереди. Первый матч на стадионе, построенном к ЧМ-2018, стал важным событием для местного ФК «Ротор-Волгоград» и горожан. О том, как он прошел, понравилась ли арена зрителям, верили ли они в победу волгоградских футболистов и какие эмоции испытали сами спортсмены, — в материале «АиФ-Волгоград»

Поддержка болельщиков помогла

В последнее время «Ротор-Волгоград» показывал не самые лучшие результаты и часто оказывался в конце турнирной таблицы ФНЛ. Болельщики очень переживали за команду, а многие волгоградцы даже не верили, что футбольный клуб сможет выиграть. Перед игрой тренер «Ротора» Сергей Павлов пообещал, что спортсмены выиграют, и… сдержал слово. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу волгоградских футболистов. Отметим, что они сражались за победу с владивостокской командой «Луч-Энергия». Соперник, несмотря на проигрыш, оказался силен. Первый тайм прошел для «Ротора» очень напряженно, противник то и дело наступал, однако в конце него волгоградские футболисты забили первый гол.

«Когда «Луч-Энергия» вышли на поле, немного даже испугался, ребята были все как на подбор — высокие и достаточно плотного телосложения, производили впечатление серьезных соперников, — поделился своими впечатлениями болельщик Петр Коваленко . — Наши на их фоне выглядели поменьше. Первый тайм был очень напряженный, казалось, что это не «Луч-Энергия» в гостях на нашем стадионе, а «Ротор», до последнего команды не могли забить друг другу гол. Но я все равно верил в волгоградских спортсменов и они не подвели».

На стадион многие волгоградцы шли целыми семьями со стариками и маленькими детьми, надев на себя шарфы с символикой «Ротора». На самой арене поклонники футбольного клуба громко скандировали название команды и всевозможные кричалки. То и дело во время матча практически все зрители друг за другом поднимались с мест, создавая «эффект волны», чтобы поддержать местных футболистов и те это чувствовали.

Тренер «Ротора» Сергей Павлов отметил поддержку фанатов, которая, по его словам, помогла футбольному клубу одержать победу в матче. «Она была просто фантастическая, сумасшедшая, чувствовалось единение с городом. При такой поддержке не выиграть просто нельзя. Что касается игры, не все у нас получилось, как хотелось. С первых минут матча на ребятах сказывалась их нервозность, ведь при такой большой публике они не играли никогда и это немножко давило. Да и ответственность давила, не имели права на ошибку. Потом, после первого гола, раскрепостились. Ребята некоторые играли с травмами, в целом все выложились на 100%. Мне не понравились контратаки нашей команды, но играла она достойно, хоть и пропустила два мяча, а это много», — прокомментировал матч Сергей Павлов.

Поделился своими впечатлениями от матча и старший тренер команды «Луч-Энергия» Александр Алфёров . «Мы активно готовились к этой игре, разбирали соперника. Сильной стороной „Ротора“ стали нападающий Аппаев и крайние полузащитники. С ними мы и не справились. Забитые ими мячи стали решающими. Наши ошибки в средней линии позволили „Ротору“ добиться победы», — отметил он.

«Эмоции после матча зашкаливают! Впечатления очень хорошие, — рассказал полузащитник «Ротора» Мухаммад Султонов , забивший один из мячей. — Нам нужна была победа, и мы все для этого сделали. Тренерский штаб дал нам установку на матч, рассказал, как нужно правильно играть против «Луча». Болельщики с первых минут гнали нас вперёд и обеспечили великолепную поддержку на протяжении всего матча».

«Верил, что «Ротор» выиграет, даже не сомневался, он еще и «Крылья Советов» победит. На второй тестовый матч тоже приду болеть», — делится впечатлениями болельщик Илья Павлов

«Волновался за нашу команду, валидол пришлось пить, — полушутя отмечает с улыбкой Сергей Сергеев , ветеран футбольного клуба «Ротор», игравший за команду на чемпионате СССР. — Матч был напряженный, сидел и боялся, что «Ротору» могут забить гол, ведь никогда не известно, как игра повернется. Надеюсь, вторую игру тоже выиграем. Наша задача сейчас остаться в первой лиге, но для этого нужны очки».

Стадион-красавец

Кроме игры волгоградцев впечатлил и новый стадион. «Он просто красавец, гордость, есть теперь куда ходить и болеть за нашу команду», — отмечает болельщик Игорь Шестых.

«Волгоград Арена» классная, похоже, мы действительно готовы к чемпионату мира по футболу», — отмечает волгоградка Анна Галаянова.

«Достойный стадион. Мне очень понравилось. Купила билеты на места за воротами всего за 100 рублей, видно все было отлично. Организация хорошая — все четко, заблудиться невозможно, на каждом метре волонтеры, которые могут помочь, везде все подписано, полно указателей. Туалеты на стадионе чистые. Понравилось также, что не было никаких очередей, столпотворений и пробок возле стадиона. Безопасность на хорошем уровне — с едой и напитками не пускают, на арене можно купить перекус и воду», — делится впечатлениями волгоградка Екатерина Малинина

«Стадион шикарный, видно, что довели все до ума», — рассказывает ветеран «Ротора» Сергей Сергеев. В свое время ему довелось поиграть на старом стадионе и теперь есть с чем сравнить.

«В свое время я работал в штабе сборной России, и бывал на многих стадионах мира. И, скажу вам, что «Волгоград Арена» ни в чем не уступает, а во многом даже превосходит мировые арены. Это даже не стадион, это храм футбола», — считает тренер «Ротора» Сергей Павлов.