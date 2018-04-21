Последние шаги к чемпионству: «Локомотив» принимет «Уфу»

«Локомотив» — «Уфа»

Стадион: «РЖД Арена» (Москва)

В 27-м туре российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» сыграет на домашней арене против «Уфы». Подопечные Семака — одна из 4-х команд, которым удалось обыграть «железнодорожников» в текущем сезоне РФПЛ. Матч первого круга между этими соперниками завершился минимальной победой «горожан» — 1:0. Сейчас же «Локо» без пяти минут чемпион России, а «Уфа» — борется за 6-е место, что также можно считать достойным результатом.

Подопечные Юрия Семина опережают идущий вторым "Спартак" на 6 очков. Учитывая, что до конца чемпионата осталось 4 тура, вряд ли «Локомотив» упустит первое место. В прошлом туре «железнодорожники» потеряли очки на домашней арене, сыграв вничью с «Ахматом» — 0:0, хотя до этого были две уверенные победы над «Ростовом» (1:0) и «Динамо» (4:0). «Уфа» — не самый удобный соперник для «Локомотива», «красно-зеленым» тяжело даются матчи с «горожанами», впрочем, как и практически всем командам РФПЛ. Пропустит встречу с «Уфой» дисквалифицированный Соломон Кверквелия , других кадровых потерь у Семина нет.

"Уфа" не может победить вот уже три матча подряд: за поражением от "Зенита" (1:2) и «Арсенала» (1:2) последовала ничья с ЦСКА (1:1). Подопечные Семака упустили 6-ю строчку, позволив туда взобраться тульскому «Арсеналу», правда, очков у команд поровну — по 35. В принципе, уже сейчас можно сказать, что «Уфа» провела отличный сезон, хоть и не добралась до зоны еврокубков. Имеются у «горожан» и определенные кадровые проблемы: матч с «Локо» пропустят травмированные Ванек, Кротов и Сейдахмет.

Интересные факты противостояния «Локомотива» и «Уфы»:

"Локомотив" отыграл на ноль 6 из 7 последний домашних матчей РФПЛ.

"Уфа" выиграла лишь однажды в 12 предыдущих гостевых поединках.

В каждом из 4-х последних матчей между этими соперниками был зафиксирован счет 1:0, 2 раза в пользу «Уфы» и 2 раза в пользу «Локомотива».

Ориентировочные составы на игру:

Уфа: Беленов, Неделчару, Никитин, Табидзе, Живоглядов, Салатич, Сухов, Пауревич, Стоцкий, Игбоун, Сысуев.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Уфа»:

Безусловно, «железнодорожники» — фавориты домашнего поединка. Лучше бы им сыграть посмелее и попытаться забить быстрый мяч, ведь в противном случае сценарий матча первого круга может повториться. Чемпионство «Локомотива» — дело времени, поэтому игроки клуба сделают все, чтобы приблизить этот момент.

На победу «Локомотива» букмекеры предлагают коэффициент 1,64, на ничейный результат — 3,82, на викторию «Уфы» — 6,85.

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