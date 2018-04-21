Пригода: российское плавание вышло на новый уровень развития

МОСКВА, 21 апреля. / ТАСС /. Результаты чемпионата России показывают, что отечественное плавание вышло на новый уровень. Такое мнение журналистам высказал двукратный бронзовый призер чемпионата мира Кирилл Пригода

Спортсмен в субботу завоевал серебро чемпионата России на дистанции 100 метров брассом с результатом 59,27 секунды. Пригода выполнил критерии отбора на чемпионат Европы, который пройдет со 2 по 12 августа в шотландском Глазго. При этом пловец уступил только бронзовому призеру Олимпийских игр 2016 года Антону Чупкову (59,15).

"Передо мной стояла задача квалифицироваться на чемпионат Европы, а выиграть титул чемпиона России, видимо, пока еще рано. Я рад, что у меня есть такой соперник как Антон, я уверен, что он рад соперничеству со мной. Мы друг друга мотивируем и все время подбадриваем, это заставляет нас прыгать выше. Как видите, это получается, так как российское плавание выходит на новый уровень, это видно по чемпионату", — сказал Пригода.

Спортсмен назвал своей главной целью достойное представление России на международных соревнованиях.

"Я еще не обладаю информацией по дальнейшей подготовке, главное сейчас — это чемпионат России и квалификация [на чемпионат Европы], а следующие планы зависят от тренера, я ему полностью доверяю. Завтра у меня не менее сложная дистанция 200 метров брассом, но и там я буду бороться за медали. Я — парень, которому не нужно много, чтобы замотивироваться, а мои главные задачи — представлять Россию и делать это достойно, так как настоящий патриотизм сейчас правилен и популярен", — заключил 22-летний спортсмен.

Чемпионат России по плаванию стартовал 20 апреля в бассейне спорткомплекса «Олимпийский», а завершится турнир 25 апреля. По итогам соревнований будет сформирован состав национальной команды на чемпионат Европы.