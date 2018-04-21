Аксюта: у российской команды на «Евровидении» нет задачи победить

МОСКВА, 21 апреля. / ТАСС /. Команда России не ставит себе задачи занять первое место на международном песенном конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Лиссабоне. Об этом заявил в субботу в эфире шоу VK Live в соцсети «ВКонтакте» главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала, глава российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта

"У нас нет задачи победить, привезти «Евровидение» в Россию. Не стоит такой задачи", — заявил Аксюта.

Он подчеркнул, что Первый канал не ставит перед российской представительницей Юлией Самойловой «никаких задач». «Я желаю нам выступить хорошо, ярко и интересно, чтобы Юля получила максимальное наслаждение от нахождения на этой сцене, от того, что в ее жизни будет такая страница, от того, что она будет владеть эти три минуты, положенные по хронометражу, всем миром», — пояснил Аксюта.

По мнению продюсера, в нынешней «не очень хорошей с политической точки зрения» ситуации перед участником от России стоит задача рассказать честно о своей стране. «Все эти обстоятельства дают нам возможность еще раз — со сцены „Евровидения“ — рассказать о себе, о русских, спеть то, что нас волнует. Вот какая задача стоит перед нами», — добавил он.

В числе своих фаворитов на будущем смотре Аксюта назвал представительницу Израиля Нетту Барзилай. «Там будут очень сильные игроки. Я вообще прогнозирую победу израильтянке, и если так случится, буду очень рад. Она мне очень нравится — и ее песня, и она сама, без комплексов», — отметил он.

"Евровидение-2018" пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй — 10 мая, а финал — 12 мая. Россиянка Юлия Самойлова выйдет во втором полуфинале под номером шесть с песней «I Won't Break».