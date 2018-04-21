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Гаджиев: «За РФПЛ следить интереснее, чем за „чемпионатом „Баварии“ или „ПСЖ“
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Гаджиев: «За РФПЛ следить интереснее, чем за „чемпионатом „Баварии“ или „ПСЖ“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, за игрой каких европейских команд он пристально следит.
— Если не секрет, за матчами каких чемпионатов и клубов, кроме России, вы сейчас пристально следите?
— Во-первых, по командам: смотрю «Наполи», «Барселону», "Реал", оба «Манчестера», «Ливерпуль», «Тоттенхэм». Если брать по чемпионатам — это Англия, Испания. Несколько меньше — Италия. Чемпионаты Германии и Франции смотрю гораздо реже. Конечно, я смотрю за «ПСЖ», когда они играют — тут ведь собраны очень хорошие игроки. И в этом плане можно согласиться с Галицким. В одной из передач он высказался, что наш чемпионат интереснее, нежели «чемпионат „Баварии“ или же „чемпионат „ПСЖ“, — сказал Гаджиев.
Гаджиев покинул пост наставника „Амкара“ в начале марта.
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